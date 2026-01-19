DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Iberostar investe mil milhões até 2028 em novos projetos e transformação de ativos

A empresa encerrou 2025 com receitas geridas de 5.100 milhões de euros, mais 14% do que no ano anterior.
O grupo Iberostar prevê investir mil milhões de euros até 2028 para impulsionar novos projetos e abordar a transformação de ativos, informou esta segunda-feira, 19, a empresa turística em comunicado.

O grupo atribui este crescimento à solidez das suas duas áreas de negócio, Iberostar Hotels & Resorts e a divisão viagens World2Meet, que consolidaram uma trajetória de expansão sustentada num contexto de estabilidade do setor turístico global.

A divisão hoteleira alcançou no ano passado um volume de negócios de 2.369 milhões de euros, mais 8,7% do que em 2024, e registou um aumento do ebitda (lucro bruto de exploração) de 17%, o que eleva o crescimento acumulado deste indicador para 60% nos últimos três anos.

O grupo destaca o bom desempenho do negócio na Europa, Médio Oriente e África, com um aumento de 12% nas vendas, apoiado pela procura de mercados como a Alemanha, Espanha e Reino Unido, bem como pela evolução positiva de destinos no Mediterrâneo e nas Ilhas Baleares e Canárias, com crescimentos superiores a 10%.

Na América, a Iberostar obteve um aumento de 10% nas vendas e uma receita média por quarto ocupado (ADR) superior a 6%, impulsionado pela estabilidade de países como a República Dominicana, Brasil e Jamaica e pela incorporação de novos hotéis em destinos como Aruba e Miami.

A vice-presidente do grupo, Sabina Fluxá, sublinhou que os resultados confirmam a solidez de um modelo orientado para um crescimento rentável.

A Iberostar chega em 2026 ao seu 70.º aniversário com uma equipa de 40.000 pessoas de 95 nacionalidades, com o objetivo de manter a sua estratégia de expansão em locais à beira-mar, especialmente através de contratos de gestão.

A empresa abrirá dois novos hotéis cinco estrelas em Montenegro e Zanzibar e continuará com a renovação de vários estabelecimentos na América para reforçar o seu posicionamento nos segmentos de luxo.

