Iberostar investe mil milhões até 2028 em novos projetos e transformação de ativos

O grupo Iberostar prevê investir mil milhões de euros até 2028 para impulsionar novos projetos e abordar a transformação de ativos, informou esta segunda-feira, 19, a empresa turística em comunicado.A empresa encerrou 2025 com receitas geridas de 5.100 milhões de euros, mais 14% do que no ano anterior.O grupo atribui este crescimento à solidez das suas duas áreas de negócio, Iberostar Hotels & Resorts e a divisão viagens World2Meet, que consolidaram uma trajetória de expansão sustentada num contexto de estabilidade do setor turístico global.A divisão hoteleira alcançou no ano passado um volume de negócios de 2.369 milhões de euros, mais 8,7% do que em 2024, e registou um aumento do ebitda (lucro bruto de exploração) de 17%, o que eleva o crescimento acumulado deste indicador para 60% nos últimos três anos.O grupo destaca o bom desempenho do negócio na Europa, Médio Oriente e África, com um aumento de 12% nas vendas, apoiado pela procura de mercados como a Alemanha, Espanha e Reino Unido, bem como pela evolução positiva de destinos no Mediterrâneo e nas Ilhas Baleares e Canárias, com crescimentos superiores a 10%.Na América, a Iberostar obteve um aumento de 10% nas vendas e uma receita média por quarto ocupado (ADR) superior a 6%, impulsionado pela estabilidade de países como a República Dominicana, Brasil e Jamaica e pela incorporação de novos hotéis em destinos como Aruba e Miami.A vice-presidente do grupo, Sabina Fluxá, sublinhou que os resultados confirmam a solidez de um modelo orientado para um crescimento rentável.A Iberostar chega em 2026 ao seu 70.º aniversário com uma equipa de 40.000 pessoas de 95 nacionalidades, com o objetivo de manter a sua estratégia de expansão em locais à beira-mar, especialmente através de contratos de gestão.A empresa abrirá dois novos hotéis cinco estrelas em Montenegro e Zanzibar e continuará com a renovação de vários estabelecimentos na América para reforçar o seu posicionamento nos segmentos de luxo..Iberostar estreia-se em Portugal com novo hotel em Lisboa