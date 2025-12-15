Ibersol compra ações próprias e passa a deter 2% do capital da empresa

A Ibersol, empresa que explora as marcas KFC e Pizza Hut em Portugal, voltou a recomprar ações próprias, passando a deter 2,0379% do capital da empresa.Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol reporta que em 12 de dezembro “passou a deter 833.465 ações próprias, representativas de 2,0379% do capital social”.Entre 08 e 12 de dezembro, o grupo repetiu o que tem feito nos últimos meses para reduzir o capital da empresa.Em 18 de julho, após uma redução de ações no valor de 615,7 mil euros, o capital da empresa passou de 41.514.818 euros para 40.899.126 euros.A alteração, comunicada à CMVM na altura, aconteceu pela “extinção de 615.692 ações próprias, para libertação de excesso de capital”, na sequência de uma decisão tomada pelos acionistas na assembleia geral realizada em 29 de maio deste ano.A Ibersol lançou um programa de recompra de ações em 2024 com o objetivo de extinguir um máximo de 4.151.481 ações ordinárias.O plano decorre até 29 de novembro de 2026, exceto se antes dessa data for atingido o limite de ações ou o montante pecuniário máximo definido no programa de recompra.A Ibersol opera diversos restaurantes de marcas alimentares internacionais. Além da Pizza Hut e KFC, também explora Pans & Company, Taco Bell, Pret a Manger, entre outras. .Ibersol investe 313 mil euros na recompra de ações próprias