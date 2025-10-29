Ibersol vota em assembleia-geral distribuição de 41 milhões em dividendos

A Ibersol vai votar esta quarta feira, 29, em assembleia-geral de acionistas, a distribuição de dividendos de quase 41 milhões de euros, o que corresponde a um euro por ação.Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em setembro, a Ibersol precisou que os 40.899.126 euros a distribuir correspondem aos montantes contabilizados a título de resultados transitados e outras reservas no balanço da sociedade.As empresas acionistas que fizeram esta proposta de distribuição de dividendos são a oxy capital, a Magalhanes Value Investors e a Bestinver Gestión.A Ibersol justificou esta distribuição de dividendos com os resultados do exercício, o “elevado excedente de liquidez em balanço” e o crescimento do mercado em que a empresa se insere.A Ibersol detém marcas como KFC, Pizza Hut, Pans & Company, Taco Bell e Miit..Ibersol aprova programa de recompra de ações no montante máximo de 32,69 milhões de euros