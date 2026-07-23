IBM vê lucros subir 4% para três mil milhões no primeiro semestre

A tecnológica IBM divulgou esta noite os resultados do primeiro semestre do exercício em que atingiu um lucro líquido de 3.381 milhões de dólares (2.964 Milhões de euros), um aumento de 4% face ao período homólogo de 2025.

A fabricante de hardware e software e também consultora teve receitas acumuladas de 33.079 milhões nos primeiros seis meses de 2026, o que representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo um comunicado publicado no encerramento de Wall Street.

No segundo trimestre, o mais seguido por analistas e investidores, a IBM reduziu o seu lucro em 1%, para 2.165 milhões, e aumentou 1% a sua faturação, para 17.162 milhões de dólares, em ambos os casos em termos anuais.

"Embora tenhamos enfrentado problemas de receitas no final do segundo trimestre, continuamos focados nos fundamentos do nosso negócio, incluindo o aumento da produtividade, o fortalecimento do nosso portfólio e a geração de liquidez", afirmou o diretor financeiro, James Kavanaugh.

Na semana passada, a IBM notificou antecipadamente resultados piores do que o esperado devido à baixa procura na sua linha de computadores Z, que inclui a nova geração do seu computador central de alto desempenho ou 'mainframe', o z17.

Após a notícia, os títulos da empresa caíram 25% na bolsa no pior dia de negociação.

A IBM especificou hoje que o seu segmento de infraestrutura reduziu os rendimentos em 7% no segundo trimestre, para 3.800 milhões, arrastado por uma queda de 42% na faturação na linha de computadores Z.

Apesar de tudo, o principal segmento, o de 'software', manteve-se como o motor da empresa, com um aumento de rendimentos de 5%, para 7.800 milhões, e o maior crescimento no negócio de 'dados' (mais 19%) e na nuvem híbrida (mais 11%).

O segmento de consultoria subiu 1%, para 5.300 milhões.

O diretor-executivo, Arvind Krishna, considerou que a oferta da IBM está "bem posicionada" face aos "inícios de uma mudança estrutural para os negócios" e um "futuro dirigido pela IA", e assegurou que irá tomar medidas para melhorar o crescimento e a rentabilidade.

Krishna previu um crescimento de receitas de 4 a 5 por cento no exercício, o que representa uma redução em relação às estimativas anteriores, mas também disse esperar que a liquidez da empresa aumente em 1.000 milhões.

Os gastos de capital no segundo trimestre deste ano, que incluem o investimento em infraestrutura para IA, ascenderam a 359 milhões.

Após a divulgação dos resultados, as ações da IBM caíam 2% nas operações eletrónicas.