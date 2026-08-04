Ifthenpay cresce 13% no 1.º semestre para 4,5 milhões de euros

A Ifthenpay, empresa portuguesa do setor dos pagamentos digitais, registou um crescimento de 13% no volume de negócios no primeiro semestre de 2026 face ao período homólogo, alcançando uma faturação de 4,5 milhões de euros.

A rentabilidade também melhorou: o EBITA subiu 31%, para 1,7 milhões de euros, reflexo, segundo a empresa, de uma maior eficiência operacional.

No mesmo período, a plataforma processou 976 milhões de euros em pagamentos — um aumento de 17% relativamente ao primeiro semestre de 2025 — e contou com mais de 30 mil clientes ativos.

Estes números foram apresentados pela empresa como evidência de que o crescimento das operações dos clientes tem impulsionado a atividade da Ifthenpay.

A tecnológica destaca ainda a evolução das suas soluções: gestão integrada de oportunidades comerciais e pagamentos no Salesforce, novas integrações e o desenvolvimento da sua Super App, que visa consolidar uma oferta omnicanal.

A empresa sublinha que estas inovações têm permitido integrações mais profundas e funcionalidades automatizadas que acrescentam valor aos clientes.

Nuno Breda, cofundador da Ifthenpay, salienta os "quase mil milhões de euros em pagamentos processados" que "demonstram a crescente confiança dos clientes nas nossas soluções", acrescentando que "o reforço das parcerias e as integrações têm sido um contributo decisivo para o crescimento".