Imigração e mobilidade internacional é a nova aposta da Morais e Leitão

A Morais Leitão passa a contar com uma equipa dedicada à imigração e à mobilidade internacional. O trabalho é liderado pela advogada Inês Azevedo, com mais de duas décadas de experiência nesta área, que disse ao DN estar “muito feliz” com o novo cargo.Até agora, esta não era uma área em destaque na Morais Leitão, considerada uma das maiores sociedades de advogados do país. Integram ainda a equipa as advogadas Filipa Matta May e Laura Garção, que trabalhavam com a especialista na Ethikos Lawyers.O trabalho será desenvolvido de forma transversal no escritório. “A nova equipa está integrada no Departamento de Trabalho, Segurança Social e Imigração e passa a assegurar, de forma transversal, o acompanhamento de clientes empresariais e particulares em todas as fases dos processos de migração, incluindo o planeamento jurídico, a preparação de candidaturas, o relacionamento com as autoridades competentes e o acompanhamento contínuo após a obtenção de estatutos de residência”, refere um comunicado da sociedade de advogados.De acordo com a Morais Leitão, “este reforço vem consolidar a posição da Morais Leitão enquanto sociedade de advogados de referência na assessoria a projetos com dimensão internacional”. Num contexto em que a imigração é um dos temas centrais da atualidade em Portugal e em que se regista uma elevada mobilidade internacional, trata-se de mais uma sociedade de advogados a apostar nesta área.“As questões da migração e da mobilidade internacional têm vindo a ganhar uma relevância crescente na estratégia das empresas e dos próprios clientes particulares. A integração desta equipa permite-nos oferecer um serviço ainda mais completo e coordenado, articulando a área da migração com as áreas fiscal, laboral, societária, imobiliária e de private clients, de forma a responder a todas as necessidades dos nossos clientes”, afirmou Martim Krupenski, managing partner da Morais Leitão, citado no comunicado.A advogada sublinha o “entusiasmo” com a nova aposta da Morais Leitão. “É com grande entusiasmo que damos início a este novo capítulo na Morais Leitão. A nossa prioridade é assegurar um acompanhamento rigoroso, próximo e eficiente de todos os que procuram Portugal para trabalhar, investir, estudar ou viver, contribuindo para soluções de migração seguras, previsíveis e sustentáveis”, afirmou no mesmo comunicado oficial.A nova equipa tem experiência na assessoria a grupos empresariais, investidores, trabalhadores em mobilidade internacional e respetivas famílias, bem como em todos os tipos de vistos. Atua igualmente em regimes especiais de tributação associados à mobilidade previstos na lei portuguesa e na definição de políticas internas de mobilidade global.amanda.lima@dn.pt.Lei da Nacionalidade. Portugal passará a integrar grupo de países mais restritivos da Europa e arrisca ter bebés apátridas.Governo fecha as portas ainda mais à imigração. “Economia terá que se adaptar”, diz ministro