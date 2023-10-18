CA Património Crescente conquista novo prémio internacional

O Fundo de Investimento Imobiliário Aberto CA Património Crescente (CAPC) acaba de conquistar o prémio MSCI European Property Investment Awards, que distingue o portefólio imobiliário diversificado português/ibérico com a melhor rentabilidade para o ano de 2022..O CAPC é gerido pela Square Asset Management (Square AM), sociedade gestora independente de fundos Imobiliários em Portugal, sendo o Grupo Crédito Agrícola o banco depositário e responsável pela sua comercialização..De acordo com comunicado enviado às redações, o fundo investe predominantemente na aquisição de imóveis em Portugal e Espanha, destinados ao comércio, escritórios, serviços, indústria, logística, hotéis, retalho e outros, que gerem rendimento..A Square AM, que soma 18 anos de atividade, tem 1,6 mil milhões de euros de ativos sob gestão, e de acordo com os últimos dados da CMVM ocupa a primeira posição em termos de quota de mercado em Portugal (12,8%). A sociedade tem mais de 25 mil investidores.