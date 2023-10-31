Faturação da ERA com imóveis novos cresce 5% até setembro

A ERA Portugal faturou 2,8 milhões de euros com a venda de imóveis novos no terceiro trimestre, um crescimento de 5% em termos homólogos e de 21% face ao trimestre anterior, anunciou hoje a imobiliária..Em comunicado, a ERA avança ter vendido 305 casas novas entre julho e setembro deste ano, o que representa um aumento de 9% face ao período homólogo (após uma quebra homóloga no trimestre anterior) e uma subida de 19% em relação às 256 do segundo trimestre..O "top 5" dos concelhos com mais casas novas vendidas foi encabeçado pela Maia (com um peso de 10%), seguida do Porto (9%), Matosinhos (8%), Loures (6%) e Paredes (5%)..No global, as vendas de imóveis novos representaram, no terceiro trimestre, 15,8% da faturação habitacional da ERA Portugal, ganhando um peso cada vez maior na faturação total da imobiliária..No período, as comissões ascenderam a cerca de 2,7 milhões de euros, o que compara com 2,3 milhões de euros no segundo trimestre (+17%)..Os dados hoje divulgados pela ERA apontam ainda que, de julho a setembro, foram angariadas pela ERA 857 casas novas, mais 25% face ao mesmo período do ano passado..Quanto ao perfil dos clientes, mantém-se similar ao do trimestre passado, com cerca de 80% dos compradores de imóveis novos a serem portugueses e os restantes a distribuirem-se por nacionalidades como Reino Unido, Alemanha, Brasil e EUA..Citado no comunicado, o diretor do Departamento de Novos Empreendimentos da ERA Portugal descreve o trimestre como "muito positivo": "Todos os indicadores de negócio cresceram face ao trimestre anterior e até na comparação com o período homólogo. Apesar de uma conjuntura desafiante, o nível de procura face à oferta existente no mercado, faz dos imóveis novos uma boa opção para as famílias portuguesas e prevejo que esta tendência se deverá manter", afirma David Mourão-Ferreira..Desde 1998 em Portugal, a ERA conta com mais de 200 agências distribuídas em todo o país em modelo de "franchising" e cerca de 2.500 colaboradores.