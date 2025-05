Mome lança segundo projeto de habitação cooperativa no Porto

No caso do Hera.coop, a subscrição do capital da cooperativa vai abrir no início do próximo ano. Os preços dos apartamentos ainda não estão fechados, mas a Mome está a apontar "para valores bastante competitivos", assegura Rocha Antunes. O projeto quer diferenciar-se pela utilização de métodos construtivos sustentáveis. "A construção será híbrida, parte substancial será off-site [em fábrica], iremos utilizar o betão só no estritamente necessário, com o objetivo de termos um edifício carbono neutro", adianta. A empresa "quer desenvolver projetos inovadores" e em linha com as diretrizes do regulamento da taxonomia da União Europeia. Como sublinha, "dentro de quatro ou cinco anos, não há financiamento bancário para fazer um prédio em aço e betão".