Imobiliária Frozenpark detém quase 70% dos créditos do Boavista após compra do estádio

A sociedade de investimentos imobiliários Frozenpark, integrada no grupo Confrasilvas, passou a deter quase 70% dos créditos do Boavista, após a compra na quinta-feira, 12 de novembro, do estádio e complexo do Bessa, no Porto, no âmbito da insolvência do Boavista.

“Já em sociedade, o fundo adquire o crédito da Sacyr Somague - que tinha edificado o estádio - por 54 milhões de euros. Com esta aquisição, o fundo ficou detentor de cerca de 70% dos créditos do Boavista, entretanto declarado insolvente, com dívidas judicialmente reconhecidas na ordem dos 100 milhões de euros”, lê-se em comunicado publicado pela sociedade de advogados Cerejeira Namora, que assessorou a compra do estádio do Bessa por Paulo Santos Silva, empresário do setor da organização de eventos desportivos, e Jorge Silva Maurício, líder da Confrasilvas.

Quase dois meses e meio depois da apresentação da proposta sobre o estádio e complexo do Bessa, cuja venda foi aprovada pelos credores do Boavista em outubro, a Frozenpark assinou a escritura dos dois maiores ativos imobiliários ‘axadrezados’, que foram adquiridos por 33 milhões de euros, acima dos 32,9 milhões exigidos em leilão, tendo em vista a recuperação do clube.

“Desde que compraram os créditos e transformaram-se em maiores credores e credores hipotecários, agora reforçados com a propriedade do estádio e demais ativos, a postura deste grupo demonstra não ter fins exclusivamente imobiliários: sempre esteve e se manifestou disponível para ajudar e salvar o Boavista”, vincou, sobre uma operação que durou quase dois anos e começou antes da declaração de insolvência do clube.

Reinaugurado em 2003 e inutilizado há mais de um ano por impedimento das autoridades, o Estádio do Bessa foi um dos 10 recintos envolvidos na organização do Euro2004 em Portugal e faz parte de uma área com cerca de 78 mil metros quadrados, onde o complexo desportivo tem 21.145 metros quadrados com “relevante potencial urbanístico e de valorização”.

À procura de “evitar o desaparecimento” do Boavista, Paulo Santos Silva, cuja empresa Fun Addict era “credora significativa” das ‘panteras’, começou por adquirir os créditos dos bancos BES e BPI, avaliados em praticamente 15 milhões de euros e que já tinham sido cedidos a empresas de gestão de ativos - a Ares Lusitani e a BTL, constituída na República da Irlanda.

“Considerando que a soma dos créditos da BTL e Ares permite o controlo da primeira hipoteca sobre os ativos imóveis do Boavista, restava assegurar a restante parte da primeira hipoteca e a segunda. Somados estes créditos, a maioria credora do clube passaria ser dominada por este grupo de investidores”, explicou a empresa de advogados, garantindo que foi rejeitada uma proposta de compra dos créditos por parte de investidores do Qatar, que até ofereciam o “dobro do capital investido” nesta operação.

O Boavista teve a sua liquidação aprovada em setembro de 2025, após dívidas superiores a 150 milhões de euros, mas seria autorizado a manter a atividade, mediante o cumprimento de condições financeiras, incluindo o pagamento das despesas correntes, cenário que já falhou e motivou a administradora de insolvência, Maria Clarisse Barros, a decretar o encerramento do clube.

No mês passado, a maioria dos credores rejeitou o plano de recuperação apresentado pela direção do Boavista, que, à data, anunciou pretender continuar essas negociações para submeter um novo documento viável.

O tribunal suspendeu por 30 dias o encerramento da atividade do Boavista, previsto para 31 de outubro, na sequência de um pedido do clube e dos credores, condicionando a autorização ao pagamento das despesas, sob pena de Maria Clarisse Barros proceder ao fecho imediato das ‘panteras’.

Além da adjudicação do estádio e complexo do Bessa à Frozenpark, os requerentes invocaram “razões de interesse público” e a necessidade de manter a atividade do emblema ‘axadrezado’, fundado em 1903 e detentor de nove troféus nacionais no futebol sénior masculino, apenas atrás de Benfica, FC Porto e Sporting.

“O investidor tem mantido conversações com a direção do clube e com a autarquia para que o Boavista ressuscite. Este credor tem ajudado a que o clube ainda esteja de portas abertas. Atualmente, o Boavista conta com cerca de 1500 atletas divididos por 30 modalidades”, concluiu a empresa de advogados.

O clube detinha 10% do capital social da Boavista SAD, cuja liquidação foi ratificada em setembro, sendo que a sociedade já não tinha equipa profissional e foi relegada administrativamente para os escalões distritais em 2025, devido a problemas financeiros, após a despromoção da I Liga.

O Boavista tornou-se um dos cinco campeões da história do futebol português em 2000/01 e encerrou uma passagem de 11 épocas seguidas pelo escalão principal em maio do ano passado, ao descer pela via desportiva à II Liga, falhando, depois, o licenciamento nas competições nacionais.