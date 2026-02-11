Empresas

Imobiliário de luxo em alta. Portugal Sotheby's cresce 18% em 2025

A empresa entende que o mercado português está "cada vez mais orientado para a residência permanente" e menos guiado por um clima de especulação.
Créditos: Portugal Sotheby’s International Realty
A Portugal Sotheby’s International Realty registou um recorde de vendas em 2025 e vê o mercado imobiliário "cada vez mais orientado para a residência permanente".

Num comunicado enviado às redações, a imobiliária de luxo dá a conhecer os resultados de 2025, quando a faturação aumentou 18%. Ao mesmo tempo, o ticket médio subiu 8%, para 1,15 milhões de euros.

Neste âmbito, a empresa destaca o Porto como "um dos mercados mais dinâmicos e mais atrativos", a respeito do investimento imobiliário de luxo. Assim, registou aumentos de 113% no número de imóveis vendidos e 67% no volume de vendas.

No caso da Madeira, as receitas cresceram de forma ainda mais expressiva, na ordem de 75%. Em causa está a elevada procura de investidores portugueses e estrangeiros, que "valorizam a qualidade de vida, a exclusividade e o potencial de valorização".

Ao mesmo tempo, os dados da empresa indicam que mais de metade (56%) dos compradores são portugueses. Entre os estrangeiros, lideram os investidores dos Estados Unidos (10%), seguidos por britânicos (8%) e brasileiros (6%).

Portugal como destino para viver

A empresa acredita que os dados refletem maturidade do mercado nacional, que se caracteriza pela robustez financeira e investimento internacional qualificado.

Neste contexto, há elevada procura por "apartamentos T2 e T3 e por moradias T4 e T5", aponta a marca. O indicador "reforça a tendência de um mercado menos especulativo e cada vez mais orientado para a residência permanente, para a qualidade de vida e para o investimento estruturado", sublinha ainda.

