Confirmando ter tomado conhecimento da interposição de uma ação judicial pela Tilway Management, a Impresa diz, contudo, “ainda não ter sido citada”.
Impresa exclui impacto da ação interposta pela minoritária Tilway na parceria com MFE
A Impresa não prevê que ação judicial interposta pela Tilway Management para anular o aumento de capital da empresa afete a implementação da parceria com a MFE, segundo um comunicado divulgado ao mercado pela dona da SIC.

“Na presente data, a Sociedade não antecipa que a referida ação tenha impacto na implementação da parceria entre a Impresa e a MFE”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Confirmando ter tomado conhecimento da interposição de uma ação judicial pela Tilway Management, a Impresa diz, contudo, “ainda não ter sido citada”.

Segundo refere, a ação interposta pela “sociedade anónima de direito panamiano” visa “a invalidação das deliberações sociais adotadas em Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2025, incluindo a deliberação relativa ao aumento de capital social que, quando executada pelo Conselho de Administração da Sociedade, permitirá a entrada da MFE – MediaForEurope N.V. (“MFE”) no seu capital”.

A agência Lusa noticiou na quarta-feira, com base em informação do portal Citius, que a Tilway Management Inc, acionista minoritária da Impresa, tinha entrado com uma ação em tribunal para anular o aumento de capital da dona da SIC, condição para a entrada dos italianos MFE na empresa.

Até ao momento desconhece-se quem são os titulares da empresa, que tem sede no Panamá.

Em 29 de dezembro do ano passado, os acionistas da Impresa, reunidos em assembleia-geral (AG) extraordinária, autorizaram o Conselho de Administração a realizar, no prazo de um ano, um aumento de capital de até 17,3 milhões de euros, mediante entradas em dinheiro.

Na mesma reunião magna, "foi aprovada a supressão dos direitos de preferência dos acionistas no aumento do capital social" a deliberar pela administração e "aprovada a alteração dos estatutos".

Em 28 de janeiro, a Tilway Management Inc. deu entrada, no Juízo de Comércio de Sintra com uma ação contra a Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais para "a anulação de deliberações sociais".

"Desconhecemos a identidade do ou dos acionistas em causa", afirmou fonte oficial da Impresa, quando questionada sobre o tema.

"Decidiremos se comentamos depois de sermos notificados, o que não aconteceu", concluiu.

A Tilway tem menos de 2% da Impresa, de acordo com fontes contactadas pela Lusa.

Em 26 de novembro último, a Impresa anunciou a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, através da qual esta irá passar a deter 32,934% da dona da SIC, e a família Balsemão mantém o controlo do grupo com 33,738%.

