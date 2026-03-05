Empresas

Impresa passa de prejuízos a lucros de 1,2 milhões em 2025

O grupo dono da SIC registou uma queda de 0,2% nas receitas, até aos 181,8 milhões de euros. Excluindo os efeitos não recorrentes, a receita cresceu 1,4%, para 180,8 milhões.
Impresa passa de prejuízos a lucros de 1,2 milhões em 2025
D.R.
Publicado a

A Impresa registou, no ano passado, lucros de 1,2 milhões de euros, uma recuperação face aos prejuízos de 66,2 milhões de euros de 2024, apresentando “os melhores resultados operacionais e líquidos desde 2021”, segundo um comunicado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da SIC e do Expresso indicou que as receitas se fixaram em 181,8 milhões de euros, uma ligeira queda de 0,2% em relação ao ano anterior.

“Excluindo o efeito não recorrente de indemnizações recebidas e de mais-valias na alienação de participações, as receitas recorrentes fixaram-se em 180,8 milhões de euros em 2025 e 178,4 milhões de euros em 2024, representando um crescimento de 1,4%”, detalhou, indicando que “esta evolução reflete a solidez da base de negócio e o crescimento sustentado da atividade operacional”.

Já o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu 18,8 milhões de euros, um aumento de 1,8% face ao ano anterior.

Segundo a Impresa, no final de 2025, a dívida remunerada líquida foi de 126,9 milhões de euros, uma redução de quatro milhões de euros face a 2024, “invertendo a tendência registada nos dois exercícios anteriores”.

O grupo destacou que “esta evolução reflete o reforço da geração operacional de caixa e confirma a disciplina na gestão do endividamento e o contínuo fortalecimento da estrutura financeira”.

O segmento de televisão registou receitas de 157 milhões de euros, um ligeiro decréscimo de 0,3%, com a SIC a terminar o ano com lucros de 8,3 milhões de euros, um aumento de 74,7%, segundo outro comunicado da Impresa.

Por sua vez, a Opto “terminou 2025 com 43.303 subscritores, refletindo crescimento face ao exercício anterior”.

Por outro lado, as receitas da Impresa Publishing foram de 22,3 milhões de euros, uma queda de 4,9%.

“O Expresso foi a publicação mais vendida em Portugal pelo nono ano consecutivo, com uma média de 83 mil exemplares por edição, de acordo com os dados da APCT”, destacou a Impresa.

Já o segmento “outras”, que integra a atividade da InfoPortugal, registou em 2025 receitas no montante de 2,5 milhões de euros, um crescimento de 79,5% face ao exercício anterior.

Impresa passa de prejuízos a lucros de 1,2 milhões em 2025
Impresa exclui impacto da ação interposta pela minoritária Tilway na parceria com MFE
SIC
imprensa
Expresso

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt