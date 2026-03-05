Impresa passa de prejuízos a lucros de 1,2 milhões em 2025

A Impresa registou, no ano passado, lucros de 1,2 milhões de euros, uma recuperação face aos prejuízos de 66,2 milhões de euros de 2024, apresentando “os melhores resultados operacionais e líquidos desde 2021”, segundo um comunicado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da SIC e do Expresso indicou que as receitas se fixaram em 181,8 milhões de euros, uma ligeira queda de 0,2% em relação ao ano anterior.

“Excluindo o efeito não recorrente de indemnizações recebidas e de mais-valias na alienação de participações, as receitas recorrentes fixaram-se em 180,8 milhões de euros em 2025 e 178,4 milhões de euros em 2024, representando um crescimento de 1,4%”, detalhou, indicando que “esta evolução reflete a solidez da base de negócio e o crescimento sustentado da atividade operacional”.

Já o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu 18,8 milhões de euros, um aumento de 1,8% face ao ano anterior.

Segundo a Impresa, no final de 2025, a dívida remunerada líquida foi de 126,9 milhões de euros, uma redução de quatro milhões de euros face a 2024, “invertendo a tendência registada nos dois exercícios anteriores”.

O grupo destacou que “esta evolução reflete o reforço da geração operacional de caixa e confirma a disciplina na gestão do endividamento e o contínuo fortalecimento da estrutura financeira”.

O segmento de televisão registou receitas de 157 milhões de euros, um ligeiro decréscimo de 0,3%, com a SIC a terminar o ano com lucros de 8,3 milhões de euros, um aumento de 74,7%, segundo outro comunicado da Impresa.

Por sua vez, a Opto “terminou 2025 com 43.303 subscritores, refletindo crescimento face ao exercício anterior”.

Por outro lado, as receitas da Impresa Publishing foram de 22,3 milhões de euros, uma queda de 4,9%.

“O Expresso foi a publicação mais vendida em Portugal pelo nono ano consecutivo, com uma média de 83 mil exemplares por edição, de acordo com os dados da APCT”, destacou a Impresa.

Já o segmento “outras”, que integra a atividade da InfoPortugal, registou em 2025 receitas no montante de 2,5 milhões de euros, um crescimento de 79,5% face ao exercício anterior.