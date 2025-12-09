Incerteza económica e margens apertadas dominam preocupações das empresas portuguesas

A crescente incerteza do ambiente económico é hoje o principal desafio para o tecido empresarial em Portugal, segundo o último Estudo de Gestão de Risco de Crédito promovido pela Crédito y Caución e pela Iberinform. Quatro em cada dez empresas (40%) apontam essa incerteza como uma das maiores dificuldades nas operações diárias.A seguir, em ordem de importância, surgem a redução das margens comerciais (37%), os custos laborais (35%) e a dificuldade em atrair novos clientes (33%). O aumento da concorrência preocupa 28% das empresas, enquanto 27% referem os encargos burocráticos e regulamentares como um problema significativo.O estudo revela sinais de fragilidade financeira, uma vez que 18% das empresas consideram os atrasos de pagamento entre as principais preocupações e 15% relatam dificuldades em obter financiamento, indicadores que apontam para riscos de liquidez. Adicionalmente, 14% destacam a incerteza tarifária e as tensões geopolíticas como desafios relevantes.No capítulo das tarifas, a incerteza na sua evolução já afeta uma em cada quatro empresas portuguesas. O estudo indica que 27% estão a sentir os efeitos de tensões comerciais que pressionam os custos dos produtos e que essas pressões reduzem margens em 12% dos casos. Uma pequena parcela (2%) admite procurar novos parceiros comerciais para contornar o custo das tarifas.Em suma, o conjunto de riscos — económicos, comerciais e financeiros — está a criar um ambiente operacional mais complexo para as empresas portuguesas, com implicações diretas para liquidez, margens e estratégia comercial..Uma em cada seis empresas portuguesas prevê mais investimento este ano