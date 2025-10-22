DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Indico investe 10 milhões na WSense para expansão de tecnologia subaquática

Com esta nova injeção de capital, a scale-up italiana aumentou o total de fundos angariados para mais de 25 milhões de euros.
A WSense, empresa italiana especializada em tecnologia oceânica que proporciona Internet através de sistemas de Wi-Fi submarino, anunciou o sucesso de uma ronda de investimento no valor de 10 milhões de euros.

Este investimento é liderado pelo Blue Fund da Indico Capital Partners e pela SIMEST, juntando-se a outros acionistas como a Fincantieri, Swen Capital, CDP (Cassa Depositi e Prestiti), Rypples, RunwayFBU e Axon.

Fundada por Chiara Petrioli, professora de engenharia Informática na Sapienza University e CEO desde 2022, a WSense é reconhecida como líder global na criação de sistemas de monitorização e comunicação sem fios subaquáticos.

Chiara Petrioli destacou a importância da entrada de novos investidores, afirmando que “este reconhecimento do valor da nossa tecnologia e da nossa estratégia de crescimento internacional é fundamental. Com a conclusão desta ronda, o financiamento total da WSense excede os 25 milhões de euros, e, com o apoio de parceiros industriais e financeiros, vamos acelerar o desenvolvimento de soluções IoT para a transição energética e a proteção dos oceanos”.

Stephan de Moraes, presidente da Indico Capital Partners, comentou que “a WSense é um excelente exemplo das capacidades tecnológicas da Itália e das oportunidades em tecnologias oceânicas. A empresa está bem posicionada para a próxima fase de desenvolvimento, e estamos entusiasmados por apoiar esta nova etapa de crescimento”.

O setor subaquático global deverá atingir um valor de mercado de 400 mil milhões de euros até 2030, com soluções tecnológicas inovadoras representando mais de 30 mil milhões de euros. A WSense foca-se no mercado global de comunicações subaquáticas, estimado em cerca de 10 mil milhões de euros anuais.

Atualmente, existem 552 cabos submarinos que cobrem 1,4 milhões de quilómetros, através dos quais 98% das comunicações digitais globais, incluindo transações financeiras e comerciais, são transmitidas, conforme dados da Marinha Italiana.

WSense

