Indico investe 10 milhões na WSense para expansão de tecnologia subaquática

A WSense, empresa italiana especializada em tecnologia oceânica que proporciona Internet através de sistemas de Wi-Fi submarino, anunciou o sucesso de uma ronda de investimento no valor de 10 milhões de euros. Este investimento é liderado pelo Blue Fund da Indico Capital Partners e pela SIMEST, juntando-se a outros acionistas como a Fincantieri, Swen Capital, CDP (Cassa Depositi e Prestiti), Rypples, RunwayFBU e Axon. Com esta nova injeção de capital, a scale-up italiana aumentou o total de fundos angariados para mais de 25 milhões de euros.Fundada por Chiara Petrioli, professora de engenharia Informática na Sapienza University e CEO desde 2022, a WSense é reconhecida como líder global na criação de sistemas de monitorização e comunicação sem fios subaquáticos. Chiara Petrioli destacou a importância da entrada de novos investidores, afirmando que "este reconhecimento do valor da nossa tecnologia e da nossa estratégia de crescimento internacional é fundamental. Com a conclusão desta ronda, o financiamento total da WSense excede os 25 milhões de euros, e, com o apoio de parceiros industriais e financeiros, vamos acelerar o desenvolvimento de soluções IoT para a transição energética e a proteção dos oceanos".Stephan de Moraes, presidente da Indico Capital Partners, comentou que "a WSense é um excelente exemplo das capacidades tecnológicas da Itália e das oportunidades em tecnologias oceânicas. A empresa está bem posicionada para a próxima fase de desenvolvimento, e estamos entusiasmados por apoiar esta nova etapa de crescimento".O setor subaquático global deverá atingir um valor de mercado de 400 mil milhões de euros até 2030, com soluções tecnológicas inovadoras representando mais de 30 mil milhões de euros. A WSense foca-se no mercado global de comunicações subaquáticas, estimado em cerca de 10 mil milhões de euros anuais.Atualmente, existem 552 cabos submarinos que cobrem 1,4 milhões de quilómetros, através dos quais 98% das comunicações digitais globais, incluindo transações financeiras e comerciais, são transmitidas, conforme dados da Marinha Italiana.