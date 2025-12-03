DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Inditex com lucros recorde de 4,6 mil milhões de euros até terceiro trimestre

Os lucros do grupo dono de marcas como a Zara, cresceram 3,9% entre fevereiro e outubro, comparando com o mesmo período de 2024.
A Inditex, líder mundial de venda de roupa a retalho, teve lucros de 4.622 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano fiscal (fevereiro a outubro), um valor recorde na história do grupo, anunciou esta quarta-feira, 3, a empresa.

A Inditex teve receitas de 28.171 milhões de euros nestes nove meses, outro valor recorde para empresa, segundo os resultados que comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

Só no terceiro trimestre do ano fiscal da empresa (agosto a outubro), a Inditex teve lucros de 1.831 milhões de euros, mais 8,9% do que nos mesmos meses de 2024.

Neste período, as vendas do grupo aumentaram 4,9%, para 9.814 milhões de euros.

A Inditex teve lucros de 5.866 milhões de euros no exercício fiscal de 2024, o maior lucro anual de sempre e um aumento de 9% em relação a 2023.

Quando apresentou os resultados de 2024, a Inditex disse que estimava investir cerca de 1.800 milhões de euros no exercício fiscal de 2025, sobretudo, "na otimização" dos espaços comerciais, em "integração tecnológica e "na melhoria das plataformas online".

A Inditex fechou o exercício fiscal de 2024 com 5.563 lojas em todo mundo, incluindo as primeiras no Uzbequistão.

A empresa espanhola é dona de marcas como a Zara, Berhska, Stradivarius ou Massimo Dutti.

A multinacional foi fundada em 1963 como uma pequena empresa sediada na província espanhola de La Coruña (Galiza), cidade onde abriu a primeira loja Zara em 1975.

É também a maior empresa espanhola em termos de capitalização bolsista.

