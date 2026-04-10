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Indonésia processa Google por incumprimento da proibição às redes sociais para menores

A Indonésia tornou-se, em 28 de março, o primeiro país do sudeste asiático a restringir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, no âmbito de uma tendência que segue os passos da Austrália
Indonésia processa Google por incumprimento da proibição às redes sociais para menores
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A Indonésia iniciou um processo sancionatório contra a Google, responsável pelo YouTube, depois de a plataforma não ter implementado alterações necessárias para cumprir a legislação que proíbe o acesso às redes sociais por menores de 16 anos no arquipélago.

A ministra da Comunicação e Assuntos Digitais da Indonésia, Meutya Hafid, indicou durante uma conferência de imprensa que “o Governo emitiu um alerta vermelho à Google (...), pelo que passará da fase de inspeção para a de sanções”, que serão aplicadas “por etapas, na esperança de que mude de atitude”.

O processo começou com uma carta de advertência enviada ao Google, que surge após vários avisos à empresa para que o YouTube cumpra o novo regulamento.

Após a entrada em vigor da proibição de acesso às redes sociais para menores de 16 anos no dia 28 de março, a Indonésia afirmou que a Meta e a Google, responsáveis por plataformas como o Twitch, o Facebook, o Instagram e o YouTube, não cumpriam a regulamentação.

Poucos dias após a proibição ter entrado em vigor, as autoridades emitiram uma primeira intimação aos representantes das duas empresas, que solicitaram o seu adiamento, levando a uma segunda notificação contra ambas as ‘gigantes’ tecnológicas.

“Podem ser emitidas até três intimações antes de se imporem sanções”, indicou em 02 de abril o Ministério da Comunicação e Assuntos Digitais do país.

A Indonésia tornou-se, em 28 de março, o primeiro país do sudeste asiático a restringir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, no âmbito de uma tendência que segue os passos da Austrália.

A medida afeta oito plataformas: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live e Roblox, embora possa ser alargada no futuro como parte de uma medida que, segundo dados governamentais, afetaria potencialmente cerca de 70 milhões de crianças.

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