Indra Group regista subida de 55% no lucro do terceiro trimestre e dispara 20% em bolsa

O Indra Group registou um aumento de 55,3% no lucro líquido no quarto trimestre de 2025, ao mesmo tempo que mais do que duplicou as vendas.

A multinacional sediada em Espanha conta com mais de mil trabalhadores e um total de quatro escritórios em Portugal.

De acordo com os resultados financeiros do quarto trimestre, registou um aumento de 55,3% no lucro, que atingiu 145 milhões de euros naquele período (93 milhões um ano antes). Para tal, contou com um crescimento de entre 27,9% e 28,8% nas vendas, até aos 1,845 mil milhões de euros.

Os números indicam ainda um acréscimo de 31,4% no EBITDA (receitas antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que atingiu 231 milhões de euros. A margem operacional avançou 24%, até aos 221 milhões.

O grupo opera em setores como Defesa, Aeroespacial e tecnologia digital, com um total superior a 57 mil empregados espalhados por mais de 140 países. Em solo nacional tem, a título de exemplo, uma parceria com a TAP Air Portugal, ligada à digitalização na compra de bilhetes. Esta foi realizada em nome da Minsait, uma empresa que faz parte do Indra Group e reuniu, no quarto trimestre, 57% das receitas do mesmo.

Disparo em bolsa

A reação dos mercados às contas da empresa está a ser francamente positiva. Perto das 10h45, a cotada está a disparar 20,39%, até aos 62,30 euros por ação.

O Indra Group negoceia na bolsa de Madrid (Espanha) e integra o IBEX35, o índice de referência daquela praça.