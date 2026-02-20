Indústria faz subir PMI da zona euro para 51,9, mas emprego não acompanha

O índice PMI da atividade total na zona euro subiu para 51,9 em fevereiro, o valor mais elevado em três meses, anunciou esta sexta-feira, 20, a S&P Global.

O resultado compara com 51,3 em janeiro e reflete uma aceleração impulsionada sobretudo pela indústria transformadora.

A produção industrial registou o maior ritmo de expansão desde agosto, contudo o crescimento de novos pedidos manteve-se modesto e sem alterações significativas.

As empresas mostraram-se relutantes em reforçar quadros, uma vez que o emprego no setor transformador continuou a diminuir, enquanto os níveis de emprego nos serviços permaneceram estáveis, encerrando uma sequência de cinco anos de criação líquida de postos de trabalho.

Os custos dos fatores de produção aceleraram pelo quarto mês consecutivo, apesar de os preços cobrados pelas empresas terem subido a um ritmo um pouco mais lento do que em janeiro.

Quanto à confiança empresarial, essa suavizou ligeiramente, mas manteve-se elevada — a segunda mais alta em quase dois anos.