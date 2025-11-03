Indústria transformadora da zona euro acelera em outubro, mas encomendas estagnam

A atividade da indústria transformadora da zona euro acelerou e atingiu um máximo de dois meses em outubro, mas as encomendas estagnaram, segundo o PMI do Hamburg Commercial Bank (HCOB) e da S&P Global, hoje publicado.O índice PMI (Purchasing Managers Index) de atividade da indústria transformadora da zona euro, do Hamburg Commercial Bank (HCOB) e da S&P Global, publicado hoje, subiu, pelo oitavo mês consecutivo, para 50 pontos, mais 0,2 pontos do que em setembro e o nível que separa o crescimento da contração.Comentando os dados do PMI, Cyrus de la Rubia, economista chefe do Hamburg Commercial Bank, disse que no setor da indústria transformadora da zona euro é possível, “no máximo, falar de um broto muito delicado de recuperação económica"."A produção aumentou por oito meses consecutivos, mas não há um verdadeiro impulso, pois está a aumentar a um ritmo bastante modesto, semelhante ao dos meses anteriores", considerou, adiantando que "a procura em toda a economia da zona euro permaneceu contida, com novos pedidos a estagnar no mesmo nível do mês anterior" e "os cortes de empregos continuaram e até aumentaram um pouco".Isso é o resultado da fraca procura, que está a forçar as empresas a cortar custos ou aumentar a produtividade. As incertezas na cadeia de suprimentos, especialmente em torno de semicondutores básicos, podem ter contribuído para tempos de entrega mais longos e podem pesar na produção em setores como o automóvel e a engenharia mecânica.Por essa razão, muitas empresas provavelmente não estarão apressadas para contratar mais funcionários no curto prazo.O estado da indústria transformadora da zona euro pode ser resumido como frágil na Alemanha, em recessão em França, persistentemente fraco em Itália e mostrando apenas um crescimento moderado em Espanha, precisou."A situação politicamente tensa em França claramente não está apenas a contribuir para a nova queda na produção no país, mas também a refletir-se numa queda acentuada no índice de produção futura", disse..Atividade da indústria transformadora da zona euro volta a cair em março