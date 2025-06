Informação sobre aquisição do EuroBic pelo Abanca ainda é escassa

Na nota, divulgada esta quarta-feira pelos sindicatos do Setor Financeiro (Mais), dos Bancários do Centro (SBC) e dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), as estruturas sindicais deram conta de uma reunião realizada na terça-feira, com o EuroBic "no âmbito do processo negocial em aberto relativo ao ano de 2023, nomeadamente no que diz respeito à proposta destes sindicatos para alteração de algum clausulado".