Infraestruturas de Portugal com 20 obras lançadas num investimento global de 300 milhões de euros

No comunicado, a Infraestruturas de Portugal anunciou ainda que, esta quarta-feira, foi assinado o contrato para a requalificação do corredor do Itinerário Principal 8 (IP8) entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, no valor de aproximadamente 30,8 milhões de euros, no âmbito do PRR.