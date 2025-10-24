Infraestruturas de Portugal reforça objetivo de reduzir emissões em 46% até 2030

A Infraestruturas de Portugal (IP) conseguiu, até ao final de 2024, reduzir em 38% as suas emissões totais anuais de Gases com Efeito de Estufa (GEE), comparando com 2019. A meta global é alcançar uma redução de 46% até 2030.No âmbito do Dia Internacional do Combate às Alterações Climáticas, a IP reafirma o seu compromisso na luta contra as alterações climáticas, focando na descarbonização das suas atividades e processos. Esta estratégia está alinhada com o Compromisso Business Ambition for 1.5°C da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Science Based Targets Initiative (SBTi).Para cumprir este compromisso, a IP precisa de eliminar anualmente cerca de 22.180 toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e), considerando os atuais níveis de atividade. A empresa planeia atingir essa redução através da aquisição de energia elétrica 100% renovável e da implementação de medidas de eficiência energética, que deverão contribuir com 53% da redução necessária.Além disso, a IP terá que eliminar mais de 10 mil toneladas adicionais de CO₂ equivalente até 2030. As medidas incluem a eletrificação gradual da frota automóvel, a substituição de gases fluorados em equipamentos de refrigeração e a redução das emissões de âmbito 3, que representam cerca de 94% das emissões totais da empresa. Esta última medida foca na diminuição da pegada carbónica das principais aquisições de bens e serviços, além de promover uma mobilidade mais sustentável.A Infraestruturas de Portugal reconhece que atingir estas metas exige um esforço coletivo, reforçando a responsabilidade partilhada no combate às alterações climáticas. .Infraestruturas de Portugal integra BCSD Portugal\n\n