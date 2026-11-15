InHabitus aposta na indústria e constrói casas para jovens

A InHabitus, promotora imobiliária com sede no Porto, decidiu apostar na construção industrializada off-site (produção em fábrica de estruturas de betão, painéis e outros componentes) de habitações para jovens casais e famílias. A empresa já lançou o primeiro projeto, composto por 79 moradias, em Alfena, Valongo, num investimento de 15 milhões de euros. As casas já estão todas vendidas, faltando agora a licença de construção. Chegando o documento, em oito meses o condomínio estará concluído, assegura Mário Ferraz, administrador e fundador da InHabitus.

Segundo este responsável, todos os projetos seguem o mesmo modelo de negócio: terrenos a preços competitivos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto; projeto de arquitetura replicável em todas as localizações, com tipologias de V1 a V4; pré-fabricação em betão por parceiro nacional com experiência na área; e aplicação de IVA à taxa de 6%. Mário Ferraz sublinha que “esta é uma solução rápida, com qualidade e que responde ao mercado”. Infraestruturação do terreno e construção da casa - 80% em fábrica -, exigem menos de 18 meses, garante o promotor. Os preços de uma destas mini moradias (V1 com 54 metros quadrados e V4 com 120 metros quadrados) começam nos 139 mil euros.

A InHabitus lançou entretanto um novo projeto em Setúbal, orçado em 24 milhões de euros, que prevê a construção de 136 casas. Neste momento, a taxa de reserva atinge os 80%. Como avança Mário Ferraz, o objetivo é escalar esta solução. Por isso, tem já em carteira planos para o desenvolvimento de condomínios em Viseu (86 habitações), em Campanhã, Porto (180), em Benavente (370) e em Recarei, Paredes (60). E está a negociar a compra de mais terrenos. A ambição é construir 1080 casas até 2028. Segundo afirma, “a banca tem-se mostrado disponível para apoiar”. O financiamento bancário ronda os 40%, com o restante investimento a ser garantido por capitais próprios da empresa e verbas provenientes do sinal dos compradores.

A empresa tem como sócios Mário Ferraz, Tiago Araújo e João Miranda. Há quatro anos, estes empreendedores fundaram a Dehouse, empresa especializada em espaços de cowork. A Dehouse tem seis espaços em operação, entre Porto e Lisboa.