InovCluster integra projeto para transições verdes e digitais na agricultura

A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) integra um projeto de adoção inclusiva das tecnologias da Agricultura 5.0, apoiando os agricultores na adoção das mesmas.O projeto GATE 5.0 (Transições Verdes e Digitais para um Ecossistema Agroalimentar Europeu Sustentável) tem como principal objetivo “apoiar os agricultores na adoção das tecnologias da Agricultura 5.0 fornecidas por pequenas e médias empresas (PME) de tecnologia avançada, abordando os desafios críticos da cadeia de valor agroalimentar”, explicou a InovCluster.Visa ainda o desenvolvimento e ampliação de soluções inovadoras, com foco no aumento da eficiência dos recursos, na redução do impacto ambiental e na melhoria da resiliência climática em toda a cadeia de valor agroalimentar.Para isso, o GATE 5.0 está estruturado em seis grupos de atividades que garantem uma implementação coerente e eficiente das iniciativas, orientando as pequenas e médias empresas (PME)do setor agroalimentar através de apoio financeiro, capacitação e internacionalização.Além da InovCluster, o projeto integra ainda como parceiros a Associação Cluster Digital de Catalunya (Espanha), a Agrifood Capital BV (Paísesd baixos) e a Uab ART21 (Lituânia).“O projeto promoverá a adoção de tecnologias digitais e verdes avançadas através de colaborações transfronteiriças entre os intervenientes da quadrupla hélice, incluindo o meio académico, a indústria, os decisores políticos e a sociedade civil”.O GATES 5.0 é desenvolvido no âmbito do programa operacional Single Market Programme (SMP COSME), com um investimento total elegível de 2,6 milhões de euros e o prazo para a sua conclusão é 30 de setembro de 2028.O InovCluster, sediado nas instalações do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar, em Castelo Branco, tem como objetivo aumentar a competitividade de dois sistemas produtivos locais e regionais e procura afirmar a região Centro de Portugal a nível nacional e internacional.Criado em 2009, conta atualmente com 148 associados, dos quais 112 são empresas, 15 são associações/cooperativas, 12 instituições de ensino superior, instituições de I&D ligados ao setor agroindustrial e agroalimentar e nove entidades públicas.A associação tem sido apoiada pelo município de Castelo Branco e é financiada pelo COMPETE – Programa Operacional Fatores de Competitividade e pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional..InovCluster lidera projeto de internacionalização do agroalimentar e do enoturismo