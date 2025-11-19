InPost reforça equipa em 25%, impulsionada pela expansão na Península Ibérica

A InPost revelou, esta quarta-feira, 19, que reforçou em 25,2% a sua equipa na Península Ibérica desde o início do ano e até 30 de outubro, num movimento alinhado com a sua estratégia de crescimento no mercado ibérico e com a expansão da infraestrutura em Espanha e Portugal.No período, a empresa europeia de logística que entrega encomendas fora de casa, usando cacifos automáticos (Lockers) e pequenos comércios locais (Pontos Pack), incorporou 88 colaboradores, concentrados sobretudo nas áreas de Operações, Tecnologia e Apoio ao Cliente. A equipa de operadores de armazém cresceu mais de 74% face ao ano anterior, atingindo 1.189 profissionais; o número de estafetas e viaturas last mile aumentou 47% relativamente a 2022, para 2.432 profissionais no terreno; e o serviço de Apoio ao Cliente cresceu mais de 60%.Estes reforços suportam o modelo híbrido da InPost, que combina entregas em Lockers e Pontos Pack com entregas ao domicílio após a integração da empresa Sending. A expansão operacional gerou igualmente emprego indireto, fruto de novas inaugurações que criaram 75 postos de trabalho locais.A outro nível, houve alterações na direção da operação ibérica: Marc Vicente foi nomeado CEO da Península Ibérica, sucedendo a Nicola D’Elia, Luis Florit assume a direção comercial para Espanha e Portugal e Adriana Collado passa a diretora de Marketing para a região.Sobre o reforço de recursos, Marc Vicente refere, citado em comunicado, que “o crescimento da nossa equipa reflete o momento de expansão que a InPost atravessa na Península Ibérica”. .Grupo Inpost vê lucro cair 43,2% para 114 milhões até setembro