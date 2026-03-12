Insolvências de empresas disparam 39% em fevereiro

Foram 375 as empresas que declararam insolvência em fevereiro e as constituições diminuíram 26%. O mês ficou marcado pelas tempestades que assolaram a zona centro, sobretudo a zona de Leiria.

Em causa está um acréscimo de 39% (mais 106) face ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados da Iberinform. O número acumulado de processos deste âmbito em janeiro e fevereiro aumentaram 38% (mais 220) face a igual período de 2025, para um total de 805 casos.

A subida está ligada sobretudo ao crescimento de 85% nas declarações de insolvência requeridas por terceiros. Foram 168 solicitações, mais 77 do que em fevereiro do último ano. As declarações apresentadas pelas próprias empresas cresceram 15%.

Os maiores crescimentos absolutos aconteceram no Porto e em Lisboa, na ordem de 202 e 177, respetivamente. Os números correspondem a decréscimos de 51% e 23%, pela mesma ordem.

Por setores de atividade, os maiores aumentos no número de insolvências foram registados nas Telecomunicações (subida de 200%); Hotelaria e Restauração (105%); Construção e Obras Públicas (66%) e Transportes (55%). O setor transformador fugiu à regra, ao tombar 50%.

Constituições recuam

O número de empresas constituídas em fevereiro caiu 27% em fevereiro. Em causa está um total de 3.881 novos registos, após os 5.284 que marcaram o mesmo mês de 2025.

Destas, 2.826 tiveram lugar em Lisboa e 1.620 no Porto. Em causa estão reduções de 12% e 9%, respetivamente. Por setores, os maiores cortes aconteceram na Agricultura, Caça e Pesca (-43%), Telecomunicações (-29%), Comércio a Retalho (-29%) e Transportes (-25%). O único incremento diz respeito ao setor da Eletricidade, Gás, Água, em que as constituições avançaram 41%, em termos homólogos.

Desde o início de 2026, tiveram lugar 9.353 constituições, menos 13% do que no período homólogo.