Insolvências em alta, mas sem sinal de crise generalizada, diz Allianz Trade

Portugal registou 1.134 processos de insolvência nos primeiros seis meses de 2026, mais 52 do que no período homólogo de 2025 — um acréscimo de 4,8% —, de acordo com dados compilados pela Allianz Trade.

Apesar do aumento agregado, a consultora diz que os números revelam uma deterioração moderada e sem, por enquanto, sinais de uma degradação transversal do tecido empresarial.

A evolução ao longo do semestre foi desigual. Depois de um início de ano relativamente estável, fevereiro teve uma queda homóloga de 16,3%, seguida por subidas acentuadas em março (+22,2%) e abril (+21,0%). Maio voltou a melhorar (-9,5%), ao passo que junho voltou a subir (+17,8%).

A alternância mensal evidencia impactos diferenciados por sectores e empresas, sublinha a Allianz Trade.

As microempresas continuam a concentrar a maioria dos processos — 67,6% do total — e foram as mais afetadas, com um aumento homólogo de 9,9%. As pequenas empresas reduziram insolvências em 10,4%, enquanto as médias cresceram 12,5%, embora com expressão ainda limitada no conjunto nacional.

Quanto à antiguidade, cerca de metade das insolvências envolve empresas com mais de dez anos, cuja variação homóloga se manteve praticamente estável (+0,9%). As maiores subidas verificaram‑se entre empresas mais jovens: +21,5% para as com dois a cinco anos e +18,2% para as com até dois anos.

Setorialmente, os Serviços (+18,9%) e a Construção (+15,2%) puxaram o aumento do agregado. Por outro lado, Retalho (-14,0%), Têxteis (-7,0%), Agroalimentar (-1,2%), Transportes (-1,4%) e Metais (-21,4%) apresentaram evoluções mais favoráveis.

Territorialmente, Porto e Lisboa concentram cerca de 45% das insolvências nacionais. O Porto registou uma queda homóloga de 10,3%, enquanto Lisboa cresceu 10,8%. Outros aumentos destacaram‑se em Setúbal, Viseu, Leiria, Faro e Braga; descidas em Coimbra, Santarém, Castelo Branco e Viana do Castelo.

A leitura integrada dos dados, conclui a Allianz Trade, aponta para pressões concentradas nas microempresas, nas mais jovens e em sectores específicos, não permitindo afirmar uma degradação uniforme do tecido empresarial português.