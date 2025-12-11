Insolvências recuam 0,5% e constituições sobem 3,4% até novembro

O número de insolvências em Portugal caiu 0,5% no acumulado até ao final de novembro de 2025 face a igual período de 2024, com uma redução mais intensa em novembro que atingiu 11% em termos homólogos, segundo um relatório da Iberinform, a filial do Crédito y Caución, divulgado esta quinta-feira, 11.As declarações de insolvência apresentadas pelas próprias empresas aumentaram 6,5%, correspondendo a 49 pedidos adicionais em comparação com 2024, enquanto as insolvências requeridas por terceiros desceram ligeiramente 0,5%. Os encerramentos de processos com plano de insolvência registaram uma queda de 14%, totalizando 1.890 encerramentos até novembro, menos 56 do que no ano anterior.Geograficamente, Porto e Lisboa mantêm-se na liderança do mapa de insolvências, com 832 processos no Porto, um aumento de 1,2%, e 808 em Lisboa, um crescimento de 5,3%. Entre os distritos com subidas mais relevantes estão Castelo Branco (+20%), Leiria com (+15%), Viana do Castelo com (+14%) e Faro com (+9,5%). Nove distritos registaram mais insolvências, enquanto onze apresentaram diminuições, sendo as maiores quedas verificadas em Beja com (-48%), Viseu e Évora (-24%), Madeira (-20%) e Santarém (-19%).Por setores, os maiores aumentos até novembro deram-se nas Telecomunicações com (+100%), Agricultura, Caça e Pesca com (+35%) e Transportes com (+31%). Em sentido contrário, Eletricidade, Gás e Água recuou 36% e a Indústria Transformadora caiu 10%.No capítulo das constituições, novembro de 2025 trouxe uma quebra mensal significativa, com 3.118 novas empresas contra 4.100 em novembro de 2024, uma descida de 24%. Ainda assim, o acumulado do ano permanece positivo e cresce 3,4%, totalizando 48.961 constituições.Lisboa lidera as novas constituições com 15.231 empresas, mais 2,2% do que em 2024, seguida pelo Porto com 8.463 novas empresas e um aumento de 5%. Os maiores aumentos por distrito até novembro ocorreram em Viseu (+19%), Vila Real com (+14%) e Leiria (+11%). As maiores quedas verificaram-se na Horta com (-17%), Portalegre com (-7,8%) e Angra do Heroísmo com (-4,5%).Quanto aos sectores com maior dinamismo na criação de empresas, a Construção e Obras Públicas cresceu 18% e Outros Serviços aumentaram 7%. Pelo contrário, Agricultura, Caça e Pesca registou uma redução total de 100% nas constituições, o Comércio a Retalho caiu 60%, Transportes 23% e Telecomunicações 17%..Insolvências atingem mais de 1.700 empresas e aumentam 3,2% até outubro