Instagram é a rede social preferida de quem segue marcas

Quase 70% dos portugueses - mais concretamente 66,5% - que seguem marcas nas redes sociais, fazem-no através do Instagram. O que faz com que esta aplicação tenha ultrapassado o Facebook, que é atualmente a plataforma preferida de 63,5% dos consumidores nacionais, entre os 35 e os 64 anos, e que usam redes sociais para consultar informação nas páginas de empresas e marcas..Ainda na mesma onda, diz o estudo "Os Portugueses e as Redes Sociais", da Marktest, que 60% das pessoas com perfil em redes sociais, segue marcas. Este é, como declara o documento, "o valor mais alto dos últimos seis anos"..Já quanto ao tipo de páginas preferidas, são as da área da restauração e culinária que maior consenso reúnem (47%). Moda, desporto, tecnologia e media ocupam as posições seguintes nas preferências dos portugueses..E quantas vezes consultam os utilizadores estas páginas? Responde o estudo da Marktest que, 43% dos seguidores de redes sociais assumem visitar essas páginas diariamente, de modo a ficarem a conhecer as novidades mais recentes, sendo que 67,2% afirma que o que mais os atrai são as ofertas e as promoções..Por marcas, a página que é mais seguida é a do Continente (9,6%), seguida pelas do Pingo Doce e o universo SIC (SIC, SIC Notícias, SIC Mulher).