Intel reduz perdas para 227,5 milhões em 2025

A Intel encerrou o ano fiscal de 2025 com perdas de 267 milhões de dólares (227,5 milhões de euros), uma redução face aos prejuízos de 15.978 milhões de euros registados no ano anterior, informou esta sexta-feira, 23, a empresa.

A fabricante norte-americana de microprocessadores diminuiu as suas receitas em 0,5%, para 52.853 milhões de dólares (45.025 milhões de euros).

A soma das despesas de produção foi de 55.067 milhões de dólares (46.911 milhões de euros), menos 15% em relação ao ano anterior, devido à contenção geral de custos, especialmente os relacionados com I&D e amortizações.

Só no quarto trimestre, a Intel registou perdas de 591 milhões de dólares (503,5 milhões de euros), quatro vezes mais do que o registado no período homólogo e um volume de negócios de 13.674 milhões de dólares (11.649 milhões de euros), menos 4,1%.

“Encerrámos o ano com resultados sólidos e avançámos no nosso caminho para a refundação da Intel”, afirmou o presidente executivo (CEO) da Intel, Lip-Bu Tan.

Para o primeiro trimestre de 2026, a multinacional antecipou que o volume de negócios se situará entre 11.700 e 12.700 milhões de dólares (9.967 e 10.819 milhões de euros), enquanto as perdas por ação serão de 0,21 dólares (0,18 euros).

A empresa está a passar por um plano de reestruturação, uma vez que, desde que Lip-Bu Tan assumiu o cargo de CEO em 18 de março, que está a fazer ajustes no tamanho da força de trabalho e no organograma empresarial para ganhar competitividade.

Nesse sentido, a Intel reduziu a sua meta de despesas operacionais para 2025 para cerca de 17.000 milhões de dólares (14.482 milhões de euros), sendo que para 2026 devem cair para 16.000 milhões de dólares (13.630 milhões de euros).

As despesas de capital bruto (capex) de 2025 somaram 18.000 milhões de dólares (15.334 milhões de euros) contra os 20.000 milhões de dólares (17.038 milhões de euros) estimados anteriormente