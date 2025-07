Inteligência artificial pode ajudar a reduzir a despesa no retalho

A área do retalho/distribuição representa 19% do valor consolidado das 100 marcas portuguesas mais valiosas este ano, segundo dados da OnStrategy. Os valores são citados ao Dinheiro Vivo por João Porto, partner da ERA - Expense Reduction Analysts (empresa prestadora de soluções especializada em procurement), para explicar de que forma pode a inteligência artificial (IA) reduzir a despesa no setor do retalho ao mesmo tempo que ajuda a potenciar a economia.