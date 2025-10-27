"Inteligência Artificial? A narrativa geral é de medo ou de extrema esperança", diz Sarah Nicole

No que diz respeito aos efeitos da Inteligência Artificial (IA), "a narrativa geral é de medo ou de extrema esperança", de acordo com Sarah Nicole, gestora de Políticas e Investigação no Project Liberty, em França.A perspetiva é, na maioria dos casos, de que a IA "ou vai condenar o mundo, ou salvar o mundo", explica, apontando a uma polarização das perspetivas com maior peso nas sociedades, a este respeito. Uma situação que prejudica pessoas e empresas, de acordo com a própria.No entendimento da especialista, "a inovação não devia ficar só em Silicon Valley". Situado na Califórnia, aquele espaço engloba várias cidades e conta com um hub onde estão presentes algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, como é o caso de Apple e Meta (dona do Facebook, Instagram e Whatsapp). Ora, de acordo com Sarah Nicole, a inovação deve ir além "daqueles que têm grandes projetos empresariais e passar para projetos sociais", o que permitiria tornar as sociedades mais justas, explica..Global Innovation Coop Summit 2025 (GICS)