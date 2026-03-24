Inteligência Artificial. Guia gratuito propõe plano para ajudar lojas online a reduzir custos

A Clustie — marca associada à FULLVENUE — lançou uma ferramenta para ajudar empresas a interpretar melhor os seus dados e otimizar resultados.

O documento surge num contexto em que muitas empresas digitais enfrentam dificuldades em transformar a grande quantidade de informação disponível em ações concretas que gerem valor. Apesar do recurso crescente a ferramentas tecnológicas, continua a existir uma lacuna na identificação clara dos clientes mais rentáveis e das estratégias que realmente impulsionam o crescimento.

O guia - batizado com nome de Shopify Growth,Upgraded - apresenta uma metodologia dividida em quatro etapas, desde a análise das fontes de receita até à criação de rotinas de melhoria contínua, com o objetivo de simplificar processos e tornar a gestão de dados mais acessível a equipas sem recursos técnicos avançados.

Para Tiago Costa Rocha, CEO e cofundador da Clustie e da FULLVENUE, o desafio atual passa por tornar a tecnologia verdadeiramente útil no dia a dia das equipas. “A inteligência artificial deve funcionar como apoio à decisão e não como substituto do critério humano”, afirma, defendendo que o objetivo é libertar tempo para o pensamento estratégico e não substituir quem decide.

Entre as principais ideias, destaca-se também a necessidade de uma mudança de abordagem: em vez de olhar apenas para métricas isoladas de desempenho, as empresas são desafiadas a focar-se em padrões de comportamento dos consumidores e no valor a longo prazo de cada cliente.

Segundo o responsável, o facto de muitas marcas já disporem de dados relevantes mas não conseguirem transformá-los em ações concretas continua a ser um dos principais bloqueios ao crescimento. O guia procura precisamente responder a esse problema, propondo uma utilização mais prática e orientada dos dados já existentes.

O material é especialmente direcionado a gestores de eCommerce, responsáveis de marketing e fundadores de marcas digitais que procuram maior eficiência num cenário cada vez mais competitivo e difícil de prever.

O lançamento reflete uma tendência crescente no setor: a aposta em dados próprios e na sua utilização mais inteligente como forma de mitigar o aumento dos custos e melhorar a sustentabilidade dos negócios online.