Intermarché investe 19 milhões e cria 150 empregos com nova loja em Sintra

Segundo a cadeia de supermercados e hipermercados de origem francesa, o projeto pretende apoiar a economia regional e a produção nacional, com impacto direto na criação de emprego local.
O Intermarché, do Grupo Mosqueteiros, inaugurou, esta quinta-feira, uma loja em Terrugem (Sintra), num investimento de 19 milhões de euros que gera 150 novos postos de trabalho e reforça a presença da insígnia na região.

A unidade, com 2.200 m2, destina‑se a responder às necessidades de consumo diário das famílias locais e integra categorias tradicionais como talho, peixaria e charcutaria, além de uma oferta alargada de não alimentares.

A loja inclui ainda serviços de conveniência — posto de combustível, lavagem automóvel, cafetaria e restauração — que ampliam a sua capacidade de captar tráfego e receitas adicionais, salienta a empresa em comunicado.

Segundo a cadeia de supermercados e hipermercados , o projeto pretende apoiar a economia regional e a produção nacional, com impacto direto na criação de emprego local.

“Este novo investimento é uma continuação desse percurso, mas também o compromisso com a criação de emprego e com a oferta de serviços inovadores que respondem às necessidades dos consumidores”, afirmou Hugo Gonçalves, responsável do Intermarché de Terrugem.

