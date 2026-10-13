Investigação da BBC revela que Deloitte terá certificado contas falsificadas para ajudar Abramovich a fugir aos impostos

Super-iates, mansões e jatos privados num valor total acumulado que ascende a 672 milhões de dólares (600 milhões de euros) desapareceram das contas de Roman Abramovich, permitindo assim ao oligarca russo fugir a impostos, revela uma investigação publicada pela BBC.

Segundo a emissora britânica, a Delloitte (maior consultora do globo) certificou contas do empresário no Chipre, desenhando um esquema para evitar um grande volume de carga fiscal. Em causa esteve a "falsificação de documentos", relata a BBC, na sequência de uma investigação conjunta com o Bureau of Investigative Journalism.

Durante aproximadamente duas décadas, Abramovich foi dono do Chelsea Football Club (que comprou em 2003), um dos gigantes do futebol inglês. Em 2022, foi obrigado a vender o clube, sob pretexto de ser aliado de Vladimir Putin, no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, que teve início a 24 de fevereiro daquele ano.