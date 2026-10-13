Investigação da BBC revela que Deloitte terá certificado contas falsificadas para ajudar Abramovich a fugir aos impostos
Super-iates, mansões e jatos privados num valor total acumulado que ascende a 672 milhões de dólares (600 milhões de euros) desapareceram das contas de Roman Abramovich, permitindo assim ao oligarca russo fugir a impostos, revela uma investigação publicada pela BBC.
Segundo a emissora britânica, a Delloitte (maior consultora do globo) certificou contas do empresário no Chipre, desenhando um esquema para evitar um grande volume de carga fiscal. Em causa esteve a "falsificação de documentos", relata a BBC, na sequência de uma investigação conjunta com o Bureau of Investigative Journalism.
Durante aproximadamente duas décadas, Abramovich foi dono do Chelsea Football Club (que comprou em 2003), um dos gigantes do futebol inglês. Em 2022, foi obrigado a vender o clube, sob pretexto de ser aliado de Vladimir Putin, no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, que teve início a 24 de fevereiro daquele ano.
Questionados pela BBC, os advogados de Abramovich alegam que a investigação teve por base "objetivos políticos". Por seu lado, a Deloitte Chipre garantiu que todas as ações foram levadas a cabo "em compliance com as leis aplicáveis", pelo que ambas as partes negam qualquer ato ilegal.
Sob sanções de Bruxelas até hoje (a par de outros oligarcas), os relatos mais recentes indicam que Abamovich está a viver na Turquia, de forma a fugir às mesmas.