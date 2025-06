Investimento em construção abranda no 2º trimestre com aumento de 3,3%

Já o nível da concessão de novo crédito à habitação pelas instituições financeiras, nos primeiros sete meses do ano "ascendeu a 10.662 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 9,7%, face a igual período do ano anterior", sendo que "o 'stock' de crédito às empresas de construção registou, no mês de julho, uma diminuição de 5,3%, em termos homólogos".