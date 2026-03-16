Investimento em construção sobe 5,5% em 2025 para 28 mil milhões

O investimento no sector da construção cresceu 5,5% em 2025, totalizando 28 mil milhões de euros, enquanto o valor acrescentado bruto (VAB) avançou 1,7%, para 9,9 mil milhões, revela a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).

A associação sublinha que o desempenho positivo veio acompanhado por uma melhoria no licenciamento de obras de edificação e reabilitação, cujo volume global subiu 1,8% ao longo do ano.

Este resultado reflete um aumento de 3,3% nas licenças de habitação familiar, em contraste com uma queda de 2,7% nas autorizações para edifícios não residenciais.

O licenciamento de fogos em edifícios novos registou um crescimento homólogo marcante de 20,1% em 2025, contabilizando 41.592 alojamentos.

Apesar destes sinais favoráveis, a AICCOPN alerta para as pressões persistentes nos custos de produção do sector.

O Índice de Custos de Construção de Habitação Nova encerrou o ano com um acréscimo de 4%, pressionado sobretudo pela mão‑de‑obra, cujo custo subiu 7,7%, enquanto os materiais registaram uma variação mais moderada de 0,9%.

O consumo de cimento teve um aumento homólogo de 0,7%, avaliando a associação como uma evolução moderada e compatível com a manutenção das obras em curso.

No segmento das obras públicas, 2025 foi considerado um ano excecional, uma vez que os concursos de empreitadas promovidos atingiram dez mil milhões de euros, mais 21% face a 2024, e o total de contratos reportados no Portal Base foi de 7,6 mil milhões de euros, um crescimento homólogo de 48%.

A AICCOPN nota, porém, que os indicadores de janeiro mostram valores mais contidos — 450 milhões de euros em concursos promovidos (‑41%) e 190 milhões em contratos celebrados (‑46%).

A associação considera tratar‑se de uma flutuação sazonal e administrativa típica do mês, que não põe em causa a continuidade do ciclo de investimento verificado no final de 2025.