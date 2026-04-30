Investimento em escritórios mais do que duplicou em 2025, para 735 milhões de euros

O mercado português de imobiliário de escritórios cresceu 158% em 2025, face ao ano anterior. Isto porque o setor movimentou 735 milhões de euros.

Os dados resultam de uma análise da JLL, que partilhou conclusões com a comunicação social. Especializada em serviços imobiliários comerciais e gestão de investimentos, a JLL está presente não apenas no segmento dos escritórios, como também noutros, como são hotelaria, habitação e data centers.

No ano passado, Portugal destacou-se na recuperação do setor à escala europeia, ao crescer acima de mercados de peso, como Espanha, Alemanha e Itália. Um desempenho que resulta do aumento de apetite pelo risco, em linha com um aumento da atividade e do número de propostas no mercado.

Ora, apesar da queda de 20% na EMEA (área da Europa, Médio Oriente e África), Portugal viu o setor disparar para mais do dobro, em 2025. Na origem está sobretudo a procura interna, que pesou 73% no investimento total. A procura externa foi liderada pelos investidores baseados em Espanha (9% do total).

No que diz respeito a escritórios em construção, Lisboa apresenta, à data, 255 mil metros quadrados, ao passo que o Porto regista 79 mil metros quadrados. Ainda assim, "as perspetivas apontam para uma desaceleração da nova oferta nos próximos anos, podendo antecipar um ponto de inflexão no mercado", complementa a JLL.

Na perspetiva do head of Portugal Capital Markets Commercial da JLL Portugal, Portugal surge "no radar dos investidores internacionais, não apenas pela recuperação do volume de investimento, mas pela consistência dos fundamentais do mercado", diz Augusto Lobo.