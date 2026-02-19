Investimento em imobiliário comercial cresce 14% em 2025 e atinge 2,75 mil milhões

A procura por imobiliário comercial cresceu 14% e atingiu os 2,75 mil milhões de euros em 2025, quando foram registadas 89 transações. Em simultâneo, Portugal liderou nas vendas a retalho, à escala europeia.

Os dados fazem parte das conclusões da edição mais recente do WMarket Review, um estudo realizado pela WORX Real Estate Consultants, uma consultora focada no mercado português de imobiliário comercial.

Não só houve uma tendência para crescimento em 2025, como se deverá manter em 2026, nomeadamente no imobiliário comercial (exclui imóveis residenciais). “O investimento em imobiliário comercial poderá regressar à casa dos três mil milhões de euros em 2026, caso se mantenham as condições de estabilidade e confiança”, esclarece o CEO da WORX, Pedro Rutkowski.

Em termos de habitação, os números indicam desempenhos positivos nas Áreas Metropolitas de Lisboa e Porto. Em causa estão os 9.310 apartamentos vendidos em Lisboa, a um valor médio de 5.200 euros por metro quadrado, mais 10% do que em 2024. No Porto, venderam-se 5.460, com o valor médio nos 3.810 euros por metro quadrado, o que significa um acréscimo homólogo de 13%.

Em 2026, os preços deverão continuar a subir. Em simultâneo, as medidas destinadas ao setor "poderão criar condições favoráveis ao desenvolvimento do mercado de arrendamento institucional de larga escala", pode ler-se entre as conclusões do estudo.

Imobiliário comercial em forte alta

Saímos do setor residencial para olharmos ao imobiliário comercial, que inclui, lojas, centros comerciais, hotéis e outros. Inclui também os escritórios, cuja área absorvida atingiu 204.200 metros quadrados, menos 8% do que em 2024. A renda prime na Grande Lisboa foi de 30 euros por metro quadrado por mês e a trajetória de valorização foi particularmente significativa nos edifícios com certificações de sustentabilidade e características premium. Aquela entidade estima que o valor suba até aos 35 euros por metro quadrado por mês.