Investimento em imobiliário comercial sobe 60% para 1,8 mil milhões até setembro

O investimento em imobiliário comercial em Portugal totalizou 1,8 mil milhões de euros até ao final do terceiro trimestre de 2025, um aumento de 60% face ao mesmo período do ano anterior, revela o relatório Market Outlook Q3 2025 da Savills. Só no terceiro trimestre foram investidos 572 milhões de euros, mais 50% do que no trimestre homólogo.O valor médio por transação cresceu 47% nos primeiros nove meses do ano, indicando uma maior concentração de capital por operação. Em comparação com a média dos últimos três anos, o montante acumulado aumentou 35%, apontando para uma recuperação consistente do mercado após o ajustamento provocado pela subida das taxas de juro.Pedro Figueiras, Head of Capital Markets da Savills, sublinha a solidez da evolução "marcada pelo crescimento consistente dos níveis de investimento em todos os setores". Acrescenta que o mercado continua a atrair investidores globais e que há um aumento do apetite por parte de investidores nacionais.Retalho e hotelaria concentraram mais de metade do investimento entre janeiro e setembro, com o retalho a registar um crescimento homólogo de 99% e a hotelaria 21%. Os centros comerciais captaram mais de 500 milhões de euros, reforçando o interesse de fundos institucionais e private equity neste segmento. No setor hoteleiro, o investimento alcançou 390 milhões de euros, com cerca de 61% dos hóspedes a serem internacionais e a abertura de 59 novos hotéis que acrescentaram mais de 5.600 quartos.O segmento de escritórios mostrou sinais de recuperação, com investimento de 235 milhões de euros (13% do total). A prime yield para escritórios prime subiu 25 pontos base para 5,00%, reflexo da escassez de ativos de qualidade. Em Lisboa, o take-up no terceiro trimestre foi de 47.378 m² (+16% face ao período homólogo), embora a absorção acumulada até setembro mantenha uma queda de 22% devido à oferta limitada em localizações centrais. No Porto, o take-up recuou, com cerca de 18.000 m² no trimestre, e o pipeline de novo espaço aproxima‑se dos 60.000 m², maior valor anual do período analisado.No sector industrial e logístico, o investimento acumulado foi de 148 milhões de euros até setembro, superando os totais de 2023 e 2024. Apesar da escassez de instalações modernas, o stock logístico nacional cresceu 7% em termos homólogos. A absorção total caiu 30% para cerca de 368.000 m², mas acelerou no terceiro trimestre (+65% em cadeia). As operações em pré‑arrendamento representaram 46% da absorção, um aumento de 171% face a 2024.O relatório destaca ainda a estabilização das prime yields na maioria dos segmentos, com compressão em ativos como supermercados e residências de estudantes (PBSA), em contexto de elevada procura e oferta limitada. No agregado, a Savills aponta para um mercado que recupera dinamismo e continua a atrair capital diversificado, sustentado por maior liquidez e por sinais de confiança dos ocupantes.