Investimento hoteleiro em Portugal atinge 341 milhões de euros até novembro

Portugal assume papel central no dinamismo hoteleiro da Península Ibérica em 2025, revela a consultora imobiliária CBRE. Nos primeiros nove meses do ano, a Ibéria captou 19% do investimento hoteleiro europeu — a maior fatia — num total europeu de €16 mil milhões até setembro.Face a 2019, Portugal registou um aumento de 39% no Preço Médio Diário (ADR) e de 44% na Receita por Quarto Disponível (RevPAR), números que mostram uma recuperação sólida e uma transição para produtos de maior valor. Espanha apresenta subidas semelhantes (ADR +37% e RevPAR +44%)."Em Portugal, um dos principais motores desta valorização é a alteração estrutural do perfil do turista, destacando‑se um crescimento acentuado do turismo proveniente dos EUA, que registou um aumento de 91% face a 2019", afirma o Head of Research da CBRE Portugal. Ainda de acordo com José Maria Moutinho, "os turistas norte‑americanos, que procuram maioritariamente o segmento de luxo, elevam o preço médio e a qualidade da oferta. Apesar dos resultados recorde, existe margem de progressão no mercado nacional. O RevPAR em Lisboa, embora bastante significativo, situa‑se ainda entre 18% a 25% abaixo de Barcelona, a cidade com melhor performance na Península Ibérica", conclui. O investimento hoteleiro em Portugal atingiu 341 milhões de euros até novembro de 2025, consolidando a hotelaria como a segunda classe de ativos no imobiliário comercial nacional, apenas atrás do retalho. "O perfil de quem investe em Portugal é ainda diferente do de Espanha. Enquanto o mercado espanhol é dominado por cadeias hoteleiras (41%), em Portugal, o investimento é liderado por investidores institucionais (59%), seguidos por family offices e privados (31%), com as cadeias hoteleiras a representarem apenas 10% deste volume", salienta Duarte Morais Santos, Hotels Director da CBRE Portugal. Segundo o mesmo responsável, "a estratégia dos investidores em Portugal é clara: foco evidente no luxo. 81% do volume de investimento transacionado em Portugal (três primeiros trimestres do ano) foi direcionado para hotéis de 5 estrelas, contrastando com Espanha, onde o segmento de 4 estrelas ainda capta a maioria do capital. Geograficamente, nos últimos cinco anos, o Algarve atraiu 52% do investimento total, seguido por Lisboa (18%) e Porto (12%)", acrescenta Duarte Morais Santos.A procura por experiências e produtos lifestyle tem permitido prémios tarifários significativos — em Lisboa, um hotel lifestyle de 4 estrelas pode alcançar uma ADR de 260 euros, contra 137 euros de um hotel convencional — enquanto wellness e restauração aumentam receitas por quarto ocupado.No alojamento, o AL manteve forte presença em Lisboa: em 2024 representou 46% da oferta de camas e 44% das dormidas, gerando mais de 531 milhões de euros. A CBRE alerta que, sem o AL, seriam necessários mais de 10 mil quartos de hotel para suportar a procura atual.José Maria Moutinho realça que "o otimismo mantém‑se para o futuro próximo: as previsões apontam para que 2025 encerre com um crescimento de hóspedes na Península Ibérica (que cumulativamente até setembro se situava nos +3% para Portugal e +1,7% para Espanha)". O mercado continuará "a evoluir através de novas tendências de consolidação, como o crescimento de Branded Residences e Serviced Apartments de luxo, respondendo a uma procura cada vez mais sofisticada", sublinha. O Head of Research da CBRE Portugal prevê também "uma maior profissionalização e integração entre o setor hoteleiro e o AL, com grandes grupos hoteleiros a entrarem no segmento de arrendamento de curta duração e vice‑versa".