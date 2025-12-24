Investimento imobiliário global deve crescer 15% para 850 mil milhões de euros em 2026

O investimento imobiliário mundial deverá crescer cerca de 15% em 2026, ultrapassando a barreira de um bilião de dólares — aproximadamente 850 mil milhões de euros —, segundo o novo outlook da Savills World Research publicado na revista Impacts. A concretizar-se, será a primeira vez que o volume atinge esse nível desde 2022.A região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) deverá registar o maior crescimento, com um aumento previsto de 22% até cerca de 300 mil milhões de dólares (≈ 255 mil milhões de euros). As Américas mantêm a liderança em termos absolutos, com 570 mil milhões de dólares projetados (≈ 484,5 mil milhões de euros), dos quais 530 mil milhões nos Estados Unidos (≈ 450,5 mil milhões de euros).Os escritórios prime deverão absorver cerca de um quarto do investimento global, reforçando a importância deste segmento em 2026. A Savills espera uma recuperação do mercado de escritórios suportada pelo regresso do capital institucional, pela estabilização da procura e pela retoma das transações após anos de atividade reduzida.Rasheed Hassan, Head of Global Cross Border Investment da Savills, afirma que “os valores de capital estabilizaram em baixa, o volume médio das operações aumenta e a dívida volta a acrescentar valor aos retornos. Estas tendências devem ganhar força em 2026”. Acrescenta que o investimento nos primeiros três trimestres de 2025 estava 10% acima do mesmo período de 2024.Os setores residencial e industrial & logística deverão manter procura consistente por parte dos investidores, enquanto o retalho continuará a apresentar oportunidades diferenciadas por subsegmento e região. A Savills indica que dois terços dos seus especialistas esperam aumentos de rendas no retalho em 2026 e 26% preveem estabilidade.No plano tecnológico, a consultora destaca a inteligência artificial como tema central para o sector imobiliário no próximo ano, logo após o enquadramento económico e fiscal. Paul Tostevin, Head of Savills World Research, salienta que “a transformação tecnológica, impulsionada pela maior adoção da IA, assume um papel central na evolução do mercado, mas investidores e ocupantes não podem ignorar o peso das mudanças demográficas e comportamentais”.Sobre Portugal, Pedro Figueiras, Head of Capital Markets da Savills, nota que “o mercado português não é exceção a esta tendência. O quarto trimestre de 2025 já reflete esta dinâmica, e o início de 2026 deverá trazer volumes de investimento elevados em praticamente todos os setores”..Investimento em imobiliário comercial sobe 60% para 1,8 mil milhões até setembro \n\n