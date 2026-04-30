Investimentos da Google em IA animam mais do que os da Meta

A estratégia de investimentos da dona da Google em Inteligência Artificial (IA) agrada mais aos investidores do que aquela que adotou a Meta, que detém Facebook, Instagram e Whatsapp.

Em causa estão os resultados financeiros do primeiro trimestre, apresentados por ambas as empresas na noite de quarta-feira, 29 de abril. Estes trazem a público receitas que superaram as expetativas de forma similar e perpetivam avultados investimentos em 2026. No entanto, Wall Street apresenta reações distintas.

É que, com as negociações ainda em pré-mercado, a Alphabet, dona da Google, está a valorizar 6,72%, pelas 12 horas desta quinta-feira. A Meta tomba 9%, apesar de registar um crescimento de 33% nas vendas, o maior desde 2021. Mas porquê? A resposta está nos dados concretos sobre os investimentos executados naquele período e expectáveis para o total de 2026, mais concretamente os investimentos em IA.

Ora, a Meta aumentou a perspetiva de capex (despesas de capital, em português) em 2026 para 125 a 145 mil milhões de dólares (anteriormente entre 115 e 135 milhões). Por definição, aquele diz respeito aos investimentos que uma empresa faz na aquisição, melhoria ou ampliação de ativos fixos de longa duração. Posto isto, é aqui que entra todo o investimento em IA, desde o fabrico de chips ao desenvolvimento de data centers.

Na base desta alteração estão "as nossas expetativas para preços mais altos dos componentes este ano e, em menor grau, custos adicionais ligados a data centers, para suportar a capacidade", escreve a empresa.

Em simultâneo, o CEO, Mark Zuckerberg, faz saber que "estamos focados em aumentar a eficiência dos nossos investimentos", o que por norma quer dizer que a empresa quer cortar gorduras.

Recorde-se que a Meta introduziu recentemente no Whatsapp a Meta AI, o modelo de linguagem (LLM) desenvolvido pela empresa.

A Alphabet, por seu turno, compete com a Nvidia no que diz respeito aos processadores gráficos (GPUs). Em matéria de capex para 2026, a perspetiva subiu do intervalo de 175 a 185 mil milhões de dólares para 180 a 190 mil milhões de dólares, sendo que o mesmo deve "aumentar significativamente em 2027", garante o CFO da firma, Anat Ashkenazi.

A Google conta com a Anthropic, que desenvolveu um modelo de linguagem denominado Claude, que compete diretamente com o Chat GPT (detido pela Open AI, que não tem capital exposto em bolsa).