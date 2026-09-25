IP dá nova vida a 1,6 toneladas de fardamento em fim de ciclo

Mais de 1,6 toneladas de fardamento em fim de vida da IP (Infraestruturas de Portugal) foram transformados em produtos "com valor ambiental, social e funcional", através de um processo de reciclagem.

Num comunicado enviado às redações, a IP salienta que foram recuperadas 2.029 peças de fardamento, ou 1.630 kg de materiais têxteis. Na base esteve uma recolha que abrangeu os polos operacionais do Porto, Coimbra, Ermesinde e Almada. A taxa de aproveitamento foi de 100%, em função da "excelente condição dos artigos", pode ler-se.

Assim, numa perspetiva de economia circular, foi possível evitar a emissão de 1.881 kg de CO₂e (dióxido de carbono equivalente), face a um cenário de deposição em aterro e de 1.449 kg de CO₂e face a um cenário de incineração. Pouparam-se 35,9 metros cúbicos de água e 81 GJ de energia.

Para tal, a IP beneficiou da parceria estabelecida com a ToBeGreen, uma spin-off da Universidade do Minho especializada em economia circular. A ação teve lugar entre setembro de 2025 e setembro de 2026.

De acordo com Paulo Carmona, presidente do Conselho de Administração Executivo da IP, a decisão corresponde ao objetivo da empresa em "usar melhor os recursos, prolongar a sua vida e procurar novas utilizações para aquilo que já não serve para a finalidade original", esclareceu, em declarações citadas no comunicado.