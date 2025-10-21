iPhone 17 já vende mais do que o modelo anterior e tecnológica alcança novo máximo na bolsa

Lançado pela Apple em setembro, o iPhone 17 superou largamente as expetativas de vendas, assim como o seu antecessor, nos primeiros dias em que esteve nas lojas. Os dados foram conhecidos na segunda-feira e, por isso, as ações da tecnológica subiram para o nível mais alto de sempre.De acordo com os dados divulgados pela plataforma Counterpoint na segunda-feira, 20 de outubro, as vendas do iPhone 17 superaram em 14% as vendas do seu antecessor, o iPhone 16, nos primeiros dez dias em que os dois modelos estiveram disponíveis nas lojas. O crescimento foi especialmente visível no mercado chinês, onde as vendas quase duplicaram.Os números deixaram os investidores visivelmente animados, de tal forma que a capitalização de mercado da empresa subiu 3,94% na segunda-feira, em Wall Street. Assim, terminaram as negociações nos 262,24 dólares, o que significa que fecharam no patamar mais alto de sempre. Ora, desde os mínimos registados no início de abril, em função do "Dia da Libertação", em que Donald Trump anunciou tarifas a quase todos os países do mundo, a empresa valorizou perto de 39%. Dito isto, a Apple vale agora perto 3,89 biliões de dólares.Recorde-se que a empresa divulga as contas do terceiro trimestre no próximo dia 30 de outubro, em plena época de resultados..Ministro chinês pede aos EUA estabilidade em reunião com líder da Apple.Apple garante que vai reforçar presença e cooperação com a China.Apple lança iPhone Air na China após aprovação do sistema eSIM