Irão: Air France suspende voos para o Dubai e Riade por motivos de segurança

A companhia aérea Air France suspendeu esta segunda-feira os seus voos de e para o Dubai (Emirados Árabes Unidos) e de e para Riade (Arábia Saudita), por motivos de segurança, na sequência do conflito no Médio Oriente.

"Devido à situação de segurança na região e às restrições que podem afetar determinados espaços aéreos", a companhia aérea decidiu "prolongar a suspensão dos seus voos de/para Beirute até 02 de agosto de 2026, inclusive", segundo a nota hoje disponibilizada no 'site' da Air France.

Ao mesmo tempo, a Air France suspendeu "os seus voos de/para Riade até 24 de julho de 2026, inclusive (ou seja, até 25 de julho de 2026, para voos com partida em Riade)", bem como os voos "de/para o Dubai até 27 de julho de 2026, inclusive (ou seja, até 28 de julho de 2026, para voos com partida do Dubai)".

A companhia aérea acrescenta ainda que "a retoma das operações continuará a depender de uma avaliação da situação de segurança no terreno, que está em constante evolução" e que "os clientes afetados estão a ser informados individualmente", salientando que "a segurança dos seus clientes e tripulações é a sua máxima prioridade".

O Presidente norte-americano ameaçou hoje fazer o Irão pagar o preço por cada soldado morto, na sequência da morte de soldados norte-americanos em ataques iranianos nos últimos dias no Médio Oriente.