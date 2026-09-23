Irão cancela primeiros voos com sanções dos EUA a entrarem em vigor

As companhias aéreas iranianas cancelaram os voos com partida em Teerão e destino a aeroportos de Bagdade (Iraque) e Mascate (Omã). Em causa estão as sanções aplicadas pelos EUA, que têm efeito a partir da meia-noite desta quarta-feira, 23 de setembro.

A Organização para a Aviação Civil do Irão explicou a decisão. Majid Akhavan, porta-voz, disse que os aeroportos de Bagdade e Mascate deixariam de aceitar voos das companhias aéreas iranianas, em reflexo das sanções. "Estamos a coordenar para que os voos destinados a Bagdade sejam direcionados para o aeroporto de Najaf [no Iraque]", disse.

A agência de notícias iraniana INSA relata que estão em andamento negociações entre o Irão e Omã. Em simultâneo, os restantes voos internacionais deverão ser operados conforme planeado, incluindo aqueles que deverão aterrar no aeroporto de Istambul.

Em causa estão as sanções dos EUA às transportadoras aéreas iranianas, conforme o anúncio do secretário do Tesouro, Scott Bessent, na segunda-feira. Surgem no contexto da guerra entre os dois países e podem estender-se, no futuro, às empresas que lhes prestam serviços de aviação, alertou o responsável, em declarações à emissora CNBC.