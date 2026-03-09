Empresas

Irão: REN assegura que sistema de gás português tem capacidade adequada

Ainda assim, a empresa sublinha que “nenhum país da Europa dispõe de reservas suficientes para um horizonte plurianual sem importações”.
REN assegura que sistema de gás português tem capacidade adequada
REN assegura que sistema de gás português tem capacidade adequada FOTO: Arquivo DN
Publicado a

Portugal tem capacidade de transporte e armazenamento de gás adequada à dimensão do mercado, mas nenhum país europeu dispõe de reservas suficientes para vários anos sem importações, afirmou fonte oficial da Redes Energéticas Nacionais (REN) à Lusa.

Em resposta por escrito à questão se Portugal tem capacidade suficiente de transporte e armazenamento de gás para lidar com choques externos, como a escalada de tensão no Médio Oriente, a REN explicou que o sistema nacional de gás “tem capacidades de transporte e de armazenamento adequadas à dimensão do seu mercado”, incluindo as redundâncias exigidas pela legislação e regulamentação nacional e europeia.

Portugal dispõe de reservas de gás suficientes para cerca de 93 dias de consumo em caso de disrupção, como indicou recentemente à Lusa a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), acrescentando que as importações nacionais não têm exposição ao Estreito de Ormuz nas quantidades adquiridas e transportadas.

Ainda assim, a REN - responsável pela gestão do sistema nacional de gás, incluindo o armazenamento - sublinhou que “nenhum país da Europa dispõe de reservas suficientes para um horizonte plurianual sem importações”.

Questionada sobre o plano de contingência caso haja uma subida súbita da procura ou interrupção temporária de fornecimento, assegurou que “as autoridades nacionais, para fazer face a cenários de crise, têm previstos planos de resposta para diferentes níveis de crise, incluindo planos de contingência e de emergência nacional”.

Segundo os dados da plataforma Gas Infrastructure Europe (GIE) consultados pela Lusa, os níveis de armazenamento de gás em Portugal (76,72%) mantêm-se próximos da capacidade máxima, muito acima da média europeia, que se encontra significativamente mais baixa neste momento (29,40%), tendo em conta que estamos no fim do Inverno, época de maior consumo.

No entanto, em termos absolutos, Portugal tem uma das menores capacidades de armazenamento da União Europeia, o que faz com que os níveis de enchimento apareçam frequentemente próximos do máximo em termos percentuais.

O reforço da capacidade de armazenamento de gás em Portugal foi anunciado em 2022, no contexto da crise energética desencadeada pela guerra na Ucrânia. Na altura, o então secretário de Estado da Energia, João Galamba, avançou com a criação de uma reserva estratégica nacional de gás e com o reforço da capacidade de armazenamento no complexo subterrâneo do Carriço, em Pombal.

Está prevista a construção de duas novas cavernas subterrâneas, com capacidade adicional superior a 1,2 terawatts-hora (TWh) e investimento estimado em cerca de 90 milhões de euros.

No Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Gás (PDIRG 2026‑2035) foi indicada uma previsão de entrada em operação sequencial entre 2027 e 2028, embora a concretização dependa da decisão final de investimento, licenciamento e objetivos definidos pelo concedente.

Instada a comentar o ponto de situação desta infraestrutura, a REN disse apenas que “o horizonte temporal para a entrada em serviço de duas novas cavidades de armazenamento de gás, apresentado no PDIRG, é indicativo e a sua efetiva concretização depende da data/objetivo pretendida e da decisão de aprovação, em conformidade, do Concedente”, ou seja, do Estado.

O conflito com o Irão voltou a colocar o mercado energético global em alerta depois de Teerão declarar controlo sobre o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial e uma parte significativa do gás natural liquefeito (GNL).

Apesar de Portugal não depender diretamente do Médio Oriente, alterações na oferta ou perceções de risco podem refletir-se nos preços do petróleo, gás e eletricidade no país.

Segundo dados de 2024 da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), no caso do gás natural, Portugal tem sido abastecido sobretudo pela Nigéria (51%) e pelos Estados Unidos (40%), tendo deixado de comprar gás ao Qatar há mais de três anos.

REN assegura que sistema de gás português tem capacidade adequada
Irão: Preços do petróleo e do gás continuam em alta
Guerra no Médio Oriente
Irão
Importações
Gás
REN
Operação Fúria Épica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt