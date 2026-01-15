Irão: Turkish Airlines retoma voos para Teerão

A companhia aérea estatal turca, Turkish Airlines, que suspendeu na sexta-feira o transporte para Teerão, retomou hoje pelo menos um voo e tem um segundo programado para o final da manhã, de acordo com seu ‘site’.O primeiro voo partiu às 9h00 horário local (06h00 em Portugal Continental).Ancara, que compartilha mais de 500 quilómetros de fronteira com o Irão, tem-se mantido em silêncio sobre a situação no país e proibiu manifestações em apoio aos protestos que desafiam o governo da República Islâmica desde 28 de dezembro.Pelo menos 3.428 manifestantes foram mortos no Irão, segundo os dados mais recentes da organização Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, que descreve esse número como “o mínimo absoluto” e relata mais de 10.000 prisões.Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, denunciou a interferência de Israel na situação no Irão.“Embora originados por razões legítimas e problemas estruturais, os protestos também estão a ser manipulados do exterior pelos rivais do Irão”, disse Fidan, referindo-se ao Mossad, o serviço de inteligência israelita. .Turkish Airlines compra 26% do capital da Air Europa por 300 milhões de euros